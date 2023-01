U19 Women's T20 WC: अंडर-19 सुपर सिक्स मुकाबला 21 से 25 जनवरी तक, 12 टीम में टक्कर, जानें टीम इंडिया के सामने कौन टीम, देखें तारीखें, समय और स्थान

Highlights प्रत्येक समूह में छह टीमें हैं। सुपर सिक्स स्टेज में सभी टीमें दो-दो मैच खेलेंगी। 21 जनवरी को बांग्लादेश के सामने दक्षिण अफ्रीका है।

U19 Women's T20 WC: आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप 2023 सुपर सिक्स का दूसरा दौर 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। सुपर सिक्स मुकाबला 25 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 27 जनवरी को और फाइनल मुकाबले 29 जनवरी को खेला जाएगा।

12 टीम एक-दूसरे को टक्कर देंगे। 21 जनवरी से पोटचेफस्ट्रूम में चैंपियन बनने के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। चार सेमीफाइनल स्थानों के लिए कुल 12 टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। U19 महिला टी20 विश्व कप 2023 सुपर सिक्स के दूसरे दौर की 12 टीमों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह में छह टीमें हैं। सुपर सिक्स स्टेज में सभी टीमें दो-दो मैच खेलेंगी।

Here's how the standings look heading into the Super Six stage of #U19T20WorldCup 2023 📊



Explainer 👉 https://t.co/1ne2UrgWSvpic.twitter.com/Gvo9UfDrFA