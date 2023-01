U19 Women's T20 WC: 27 जनवरी को सेमीफाइनल मुकाबला, भारत के सामने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में टक्कर, जानें फाइनल मुकाबले कब

Highlights 27 जनवरी को पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के सामने न्यूजीलैंड है। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टक्कर है। भारत की कप्तान शेफाली वर्मा से काफी उम्मीद है।

U19 Women's T20 WC: आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप में मुकाबले अंतिम चरण में है। सेमीफाइनल मुकाबले 27 जनवरी को और फाइनल मुकाबले 29 जनवरी को खेला जाएगा। भारत, न्यूजीलैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक-दूसरे को टक्कर देंगी।

27 जनवरी को पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के सामने न्यूजीलैंड है। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टक्कर है। भारत की कप्तान शेफाली वर्मा से काफी उम्मीद है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है और टीम विश्व कप से बाहर हो गई है।

आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप शेयडूलः

27 जनवरीः भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला सेमी-फाइनल, सेनवेस पार्क, पोचेफस्ट्रूम 1:30 दोपहर

27 जनवरीः इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सेमी-फाइनल, सेनवेस पार्क, पोचेफस्ट्रूम शाम 5:15 बजे

29 जनवरीः टीबीसी बनाम टीबीसी, सेनवेस पार्क, पोचेफस्ट्रूम शाम 5:15 बजे।