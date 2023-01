U19 Women's T20 WC: सुपर सिक्स में टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, 21-22 जनवरी को मुकाबले, जानें सेमीफाइनल-फाइनल मुकाबले कब, देखें शेयडूल

Highlights भारत 21 जनवरी को पहले सुपर सिक्स में ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मैच में श्रीलंका (22 जनवरी) से भिड़ेगा। 21 जनवरी को बांग्लादेश के सामने दक्षिण अफ्रीका है। 23 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के सामने संयुक्त अरब अमीरात की टीम है।

U19 Women's T20 WC: भारतीय महिला अंडर-19 टीम जीत की हैट्रिक के साथ सुपर सिक्स स्थान पक्का कर लिया। महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप में सुपर सिक्स मुकाबले 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। भारत 21 जनवरी को पहले सुपर सिक्स में ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मैच में श्रीलंका (22 जनवरी) से भिड़ेगा।

Safely through to the Super Sixes 🙌



Australia ensured their #U19T20WorldCup trophy hopes remain alive as Group A and Group D action concluded in South Africa

ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 108 रनों से हराकर जगह बनाई। बांग्लादेश ने बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका को 5 विकेट से मात दी। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त अरब अमीरात को 44 रन से हराकर सुपर सिक्स में जगह बनाई। भारत ने स्कॉटलैंड पर 83 रन से जीत दर्ज किया। 21 जनवरी को बांग्लादेश के सामने दक्षिण अफ्रीका है।

The make-up of the Super Six groups are beginning to take shape 👀



Re-live the action from Day 5 of the #U19T20WorldCup

23 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के सामने संयुक्त अरब अमीरात की टीम है। 24 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में मुकाबला खेला जाएगा। 25 जनवरी को बांग्लादेश के सामने संयुक्त अरब अमीरात की टीम मुकाबला खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 27 जनवरी और फाइनल मुकाबले 29 जनवरी को खेला जाएगा।

India make it three in three with another massive win 🔥



Watch the Women's #U19T20WorldCup for FREE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺



📝: https://t.co/bdB42hGVjspic.twitter.com/O67As0ltYI — ICC (@ICC) January 18, 2023

टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला कर भारत ने अपनी स्टार सलामी बल्लेबाज और कप्तान शेफाली वर्मा (01) का विकेट दूसरे ही ओवर में गंवा दिया। लेकिन गोंगाडी तृषा की 51 गेंद में 57 रन की अर्धशतकीय पारी और श्वेता सहरावत की 10 गेंद में नाबाद 31 रन की पारी से भारत ने चार विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया।

जवाब में बायें हाथ की स्पिनर मन्नत ने चार ओवर में 12 रन देकर चार विकेट झटके जबकि ऑफ स्पिनर अर्चना देवी ने 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किये। इससे भारत ने स्कॉटलैंड की टीम को 13.1 ओवर में 66 रन पर समेट दिया और जीत की हैट्रिक करने के साथ अपना सुपर सिक्स स्थान पक्का किया। पंद्रह वर्षीय सोनम ने 1.1 ओवर में दो रन देकर एक विकेट झटका। इससे भारत ग्रुप डी में छह अंक लेकर शीर्ष पर रहा। इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात को हराया था।