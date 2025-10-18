पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज, पक्तिका में 3 अफगान क्रिकेटरों की हत्या, 17-29 नवंबर तक रावलपिंडी-लाहौर में नहीं खलेगा अफगान

एसीबी ने एक बयान में कहा ,‘अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर दुख व्यक्त करता है। पाकिस्तानी शासन ने एक कायरतापूर्ण हमले में उन्हें निशाना बनाया।’

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 18, 2025 20:48 IST2025-10-18T20:47:49+5:302025-10-18T20:48:39+5:30

Triangular T20 series Pakistan, Afghanistan and Sri Lanka 3 Afghan cricketers killed in Paktika Afghan not play in Rawalpindi-Lahore from 17-29 November | पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज, पक्तिका में 3 अफगान क्रिकेटरों की हत्या, 17-29 नवंबर तक रावलपिंडी-लाहौर में नहीं खलेगा अफगान

file photo

Highlightsराजधानी शराना से एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे। इस घटना में सात अन्य घायल हुए हैं।अफगानिस्तान के खेल जगत, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिये यह बड़ी क्षति है।‘अल्लाह सभी शहीदों को जन्नत बख्शे और घायलों को जल्दी स्वस्थ करे।’

काबुलः अफगानिस्तान ने पक्तिका में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या के बाद पाकिस्तान की भागीदारी वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से नाम वापिस लेकर इसे ‘पाकिस्तानी शासन द्वारा कराया गया कायरतापूर्ण हमला’ करार दिया है । पाकिस्तान , अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच श्रृंखला 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तल्ख बयान में कहा कि अपने खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की शहादत से वह काफी दुखी हैं जिनकी पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में पांच अन्य के साथ हत्या कर दी गई थी जब वे प्रांत की राजधानी शराना से एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे। इस घटना में सात अन्य घायल हुए हैं।

एसीबी ने एक बयान में कहा ,‘अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर दुख व्यक्त करता है। पाकिस्तानी शासन ने एक कायरतापूर्ण हमले में उन्हें निशाना बनाया।’ इसमें कहा गया ,‘‘ अफगानिस्तान के खेल जगत, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिये यह बड़ी क्षति है।

पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और इस घटना की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के आखिर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से नाम वापिस लेने का फैसला किया है ।’’ बयान में कहा गया ,‘अल्लाह सभी शहीदों को जन्नत बख्शे और घायलों को जल्दी स्वस्थ करे।’

विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमाल जिलों में हवाई हमले किये हैं जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम भी खत्म हो गया है । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी उभरते हुए क्रिकेटरों की हत्या की निंदा की। आईसीसी ने अपने बयान में कहा, ‘‘ आईसीसी इस हिंसक कृत्य की कड़ी निंदा करता है जिसने परिवारों, समुदायों और क्रिकेट जगत से तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छीन लिया। इन खिलाड़ियों का एकमात्र लक्ष्य अपने पसंदीदा खेल को खेलना था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आईसीसी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एकजुटता दिखाते हुए और उनके दुःख में अपनी संवेदना व्यक्त करता है।’’ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अफगानिस्तान के नाम वापिस लेने के बावजूद त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला 17 से 29 नवंबर के बीच लाहौर में खेली जाएगी ।

पीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान की जगह दूसरी टीम को शामिल करने के लिये वे दूसरे बोर्ड से बातचीत कर रहे हैं । श्रृंखला की तीसरी टीम श्रीलंका है । अधिकारी ने कहा ,‘‘ अफगानिस्तान के नहीं खेलने पर भी श्रृंखला समय पर होगी । हम दूसरी टीम तलाश रहे हैं और एक बार तय होने पर घोषणा की जायेगी ।

तीसरी टीम श्रीलंका की है और टूर्नामेंट 17 नवंबर से ही होगा ।’’ बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी एसीबी के साथ एकजुटता व्यक्त की। सैकिया ने कहा, ‘‘ बीसीसीआई इस गहरे दुख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता की बात है। बीसीसीआई अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके दुख को साझा करता है।’’ स्टार स्पिनर राशिद खान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों की मौत से वह काफी दुखी हैं ।

उन्होंने एक्स पर एक बयान में लिखा ,‘‘ नागरिक ठिकानों पर हमला करना अनैतिक और बर्बर है । यह अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई मानवाधिकार का हनन है और इस पर ध्यान जाना चाहिये ।’’ राशिद ने कहा ,‘‘ मासूमों की मौतों को देखते हुए मैं पाकिस्तान के साथ आगामी श्रृंखला नहीं खेलने के एसीबी के फैसले के साथ हूं । कठिन समय में अपने वतन के लोगों के साथ हूं ।

हमारे देश की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं है ।’’ पूर्व कप्तान गुलबदिन नायब ने कहा ,‘‘ पक्तिका के अरगुन में कायरतापूर्ण सैन्य हमले से हम दुखी हैं जिसमें कई मासूम नागरिकों और क्रिकेटरों की जानें गई हैं ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ पाकिस्तानी सेना की यह क्रूर कार्रवाई हमारे लोगों, हमारे गौरव और आजादी पर हमला है लेकिन इससे अफगान जज्बा नहीं टूटेगा ।’’

हरफनमौला समीउल्लाह शिनवारी ने कहा ,‘‘ पक्तिका के अरगुन जिले में हमारे बहादुर खिलाड़ियों की शहादत की खबर से दुखी हूं जिन पर दोस्ताना क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तानी सैन्य शासन ने हमला किया ।’’ उन्होंने एक्स पर लिखा ,‘‘ यह सिर्फ पक्तिका ही नहीं बल्कि पूरे देश और क्रिकेट समुदाय के लिये दुखद है । मैं पीड़ितों के परिवारों , पक्तिका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं । हम उनकी यादों और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे ।’’ सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने भी त्रिकोणीय श्रृंखला से हटने के एसीबी के फैसले का समर्थन किया।

अटल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, ‘‘अफगान नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और युवा क्रिकेटरों पर पाकिस्तान के हमलों से बहुत दुखी हूं। ऐसे अमानवीय कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का पूरा समर्थन करता हूं।

Open in app
टॅग्स :Afghanistan Cricket BoardPakistan Cricket TeamPakistan Armyअफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डपाकिस्तान क्रिकेट टीम