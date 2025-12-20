केवल एक पारी की जरूरत, सभी जानते हैं खूंखार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव,  तिलक वर्मा ने कहा-बस थोड़ा इंतजार करें

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की 30 रन की और श्रृंखला में 3-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई।

December 20, 2025

Highlightsमैं उनसे बस यही कह रहा था कि कुछ गेंदों को सहजता से खेलें। बस थोड़ा इंतजार करें।हम सभी जानते हैं कि वह कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं।अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।

अहमदाबादः सूर्यकुमार यादव पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं लेकिन उनके साथी खिलाड़ी तिलक वर्मा ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि भारत के टी20 कप्तान को अपनी उस खोई हुई लय को फिर से हासिल करने के लिए केवल एक पारी की जरूरत है, जिससे वह कभी गेंदबाजों पर हमलावर की तरह हावी होते थे। तिलक ने जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को टीम का भरोसेमंद गेंदबाज बताया, जिन्होंने शुक्रवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की 30 रन की और श्रृंखला में 3-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई।

तिलक ने मैच के बाद सूर्यकुमार को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं उनसे बस यही कह रहा था कि कुछ गेंदों को सहजता से खेलें। बस थोड़ा इंतजार करें। आपको क्रीज पर थोड़ा समय बिताना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर उन्हें वह आत्मविश्वास हासिल हो जाता है तो हम सभी जानते हैं कि वह कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं।

इसलिए मुझे लगता है कि इस समय अगर वह कुछ गेंदों का सामना करते हैं, तो मैं उन्हें यह नहीं कहूंगा कि वह फील्डर के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश करे।’’ भारतीय पारी में 73 रन बनाने वाले तिलक ने कहा, ‘‘लेकिन मैं उनसे यही कह रहा था कि वह खाली स्थानों पर खेलने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।

आपको मैदान का अच्छा अंदाजा लग जाता है। उसके बाद आप अपने शॉट खेल सकते हो। उन्हें बस एक अच्छी पारी की जरूरत है और फिर हम सभी को पता चल जाएगा कि वह कितने खतरनाक हो सकते हैं।’’ भारत के लिए सूर्यकुमार का प्रदर्शन भले ही कुछ खास न रहा हो, लेकिन आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने लगातार 16 पारियों में कम से कम 25 रन बनाए।

भारत की तरफ से खेलते हुए 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने 19 पारियों में 13.62 की औसत से सिर्फ 218 रन बनाए हैं और एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। तिलक ने कहा कि बुमराह और चक्रवर्ती इस प्रारूप में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं। चक्रवर्ती ने अंतिम मैच में चार जबकि बुमराह ने दो विकेट लिए।

तिलक ने कहा, ‘‘अन्य तेज गेंदबाजों की तुलना में हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में एक अलग ही धार है। उसी तरह मैं यह भी कहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में भी कुछ खास बात है, जिससे वह कभी भी विकेट ले सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है, ये दोनों भरोसेमंद गेंदबाज होते हैं। वे अपेक्षा पर पूरी तरह से खरा उतरते हैं। वरुण ने पूरी श्रृंखला में यह साबित किया है। खासकर आज जब हम दबाव में थे, तब उन्होंने एक ही ओवर में दो विकेट लिए।’’

