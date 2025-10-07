'थैंक यू रिंकू भैया': एशिया कप 2025 जीतने पर रिंकू सिंह ने बहन को गिफ्ट की चमचमाती स्कूटी, VIDEO

नई दिल्ली: भारतीय टी20 क्रिकेट स्टार रिंकू सिंह ने एक बार फिर दिल जीत लिया है, लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान से बाहर। भारत को टी20एशिया कप 2025 जिताने में मदद करने के कुछ ही दिनों बाद, इस बाएं हाथ के फिनिशर ने अपनी बहन नेहा को एक बिल्कुल नया स्कूटर उपहार में देकर बेहद भावुक अंदाज़ में जश्न मनाया।

यह स्कूटर, जिसकी कीमत लगभग ₹1 लाख बताई जा रही है, उनकी बहन के प्रति उनके आभार और स्नेह का प्रतीक बन गया है। नेहा ने इंस्टाग्राम पर रिंकू और अपनी नई बाइक के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कीं और बस इतना ही लिखा, "थैंक यू रिंकू भैया।" इस भावुक कर देने वाले कदम ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।

यह पहली बार नहीं है जब रिंकू अपनी ऑफ-फील्ड उदारता के लिए सुर्खियों में आए हों। नवंबर 2024 में, उन्होंने अलीगढ़ में ₹3.5 करोड़ में एक आलीशान तीन मंजिला बंगला खरीदा था, जिसका नाम उन्होंने अपनी माँ के सम्मान में वीणा पैलेस रखा था।

रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल में विजयी रन बनाने का सपना देखा था। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, इस बाएँ हाथ के बल्लेबाज ने एक छोटे से कार्ड पर अपनी इच्छा लिखी थी। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गेंद खेलने के बावजूद, उनका यह सपना हकीकत में बदल गया।

भारत को एक रन की ज़रूरत थी और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद मिड-ऑन के ऊपर से उछालकर भारत को नौवाँ एशिया कप और टी20 प्रारूप में अपना दूसरा खिताब दिलाया। रिंकू को फाइनल मुकाबले में खेलने का मौका तभी मिला जब हार्दिक पांड्या हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज़ से पहले रिंकू थोड़े समय के ब्रेक पर हैं। अब तक उन्होंने 34 टी20 मैच खेले हैं और 161.76 की स्ट्राइक रेट से 550 रन बनाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए दो वनडे मैच भी खेले हैं।

