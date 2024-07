सड़क पर बिखरे जूते, टूटे बैरिकेड्स और घायल हुए लोग..., टीम इंडिया की परेड के बाद मरीन ड्राइव का नजारा

Team India Victory Parade: विश्व कप चैंपियन टीम इंडिया के मुंबई में फैन्स ने जोरदार स्वागत किया। मरीन ड्राइव पर आयोजित विजय परेड में खिलाड़ियों को सलाम करने लाखों की संख्या में फैन्स पहुंचे जिसका अद्भुत नजारा देखने को मिला। मगर इस परेड के बाद की जो स्थिति देखने को मिली, उसे देश आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, मरीन ड्राइव में परेड के बाद स्थिति काफी भयावह हो गई।

जहां टीम के स्वागत के लिए लाखों लोग पहुंचने से भीड़ इतनी बढ़ गई कि मुंबई पुलिस ने पसीने छूट गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन बेकाबू भीड़ में लोगों को घायल कर दिया।

#WATCH | Maharashtra: Footwear scattered everywhere at Mumbai's Marine Drive after the T20 World Cup victory parade. According to Mumbai Police, the conditions of several fans gathered had deteriorated- some got injured and some had trouble breathing. pic.twitter.com/PvHjZKfPrn

टूटा हुआ पोल, हर जगह बिखरे जूते, टूटे बैरिकेड्स और क्षतिग्रस्त कारें, यह मुंबई के मरीन ड्राइव का दृश्य था, जब टीम इंडिया का टी20 विश्व कप विजय जुलूस प्रतिष्ठित समुद्री तट से गुजरा। यह स्थिति बयां करती है उस हुजूम को जो टीम इंडिया के स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पहुंचा।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस के मुताबिक, इकट्ठा हुए कई प्रशंसकों की हालत खराब हो गई थी- कुछ घायल हो गए और कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।

#WATCH | Maharashtra: "...The crowd started increasing and there was no protection from the police. Nothing was streamlined. As the team arrived people started shouting and those standing ahead of me fell...," says Ravi Solanki, a cricket fan present at Marine Drive during the… https://t.co/ZDWk0LZ8Ngpic.twitter.com/7Ynl1fdQz9