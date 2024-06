Team India Winner T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, देखें 2007 से लेकर 2024 तक लिस्ट

Highlights भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की आंखें भी छलछला गई। अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ। भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म हो गया।

Team India Winner T20 World Cup 2024: लंबा इंतजार खत्म हुआ। भारत फिर से विश्व विजेता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर सात रन की रोमांचक जीत के साथ इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा की टीम ने दबाव का सामना करते हुए धैर्य का प्रदर्शन किया। भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म हो गया। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की आंखें भी छलछला गई।

The wait of 17 years comes to an end 🇮🇳



India win their second #T20WorldCup trophy 🏆 pic.twitter.com/wz36sxYAhw — ICC (@ICC) June 29, 2024

टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंटः (2007-2024)

शाहिद अफरीदी

तिलकरत्ने दिलशान

केविन पीटरसन

शेन वॉटसन

विराट कोहली (2)

डेविड वार्नर

सैम कुरेन

जसप्रीत बुमराह।

An ICON of the game bows out from T20I cricket 👑



More ⬇️https://t.co/sdmSPX1Dxz — ICC (@ICC) June 29, 2024

इस आईसीसी खिताब के लिये 11 साल लंबा इंतजार जो था और जीत के नायक रहे विराट कोहली जिन्होंने जीत के साथ ही टी20 क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया । भारत ने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम आस्ट्रेलिया से हार गई थी।

King Kohli reigns supreme 👑



Virat Kohli is awarded the @Aramco POTM after his 76 off 59, played a pivotal role in India lifting the #T20WorldCup trophy 🏆#SAvINDpic.twitter.com/Lgiat14xm6 — ICC (@ICC) June 29, 2024

My heartiest congratulations to Team India for winning the T20 World Cup. With the never-say-die spirit, the team sailed through difficult situations and demonstrated outstanding skills throughout the tournament. It was an extraordinary victory in the final match. Well done, Team… — President of India (@rashtrapatibhvn) June 29, 2024

T20I में सर्वाधिक POTM पुरस्कारः

16 - विराट कोहली (125 मैच)*

15 - सूर्यकुमार यादव (68)

14 - रोहित शर्मा (159)

14 - सिकंदर रज़ा (86)

14- मोहम्मद नबी (129)

14 - वीरनदीप सिंह (78)