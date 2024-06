Team India Winner T20 World Cup 2024: अहमदाबाद में अधूरा सपना वेस्टइंडीज में पूरा!, दुनिया के पहले कप्तान रोहित, T20I में 50 जीत

Highlights सात रन से हराकर सितारों से सजी इस टीम ने टी20 विश्व कप जीत लिया। विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कप्तान की आंखों में फिर आंसू थे लेकिन अब खुशी के थे।

Team India Winner T20 World Cup 2024: भारत ने आखिर बार आईसीसी ट्रॉफी 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। आखिरकार 2024 में रोहित शर्मा ने कर दिखाया। आईसीसी खिताब के लिए भारत का 11 साल का लंबा इंतजार विराट कोहली के बल्ले से निकली आग और रोहित शर्मा की ‘कूल’ कप्तानी के दम पर खत्म हुआ जब दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर सितारों से सजी इस टीम ने टी20 विश्व कप जीत लिया। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ तो रोहित की टीम के साथ फैंस उछल पड़े।

The celebrations have begun in Barbados 🥳



A round of applause for the ICC Men's T20 World Cup 2024 winning side - Team INDIA 🇮🇳🙌#T20WorldCup | #TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/OElawo7Xha — BCCI (@BCCI) June 29, 2024

T20I में कप्तान के रूप में सर्वाधिक जीतः

50 - रोहित शर्मा (IND)

48 - बाबर आजम (PAK)

45 - ब्रायन मसाबा (यूगांडा)

44 - इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)।

T20I में भारत की सबसे लंबी जीत का सिलसिलाः

12ः नवंबर 2021 से फरवरी 2022

12ः दिसंबर 2023 से जून 2024

9ः जनवरी 2020 से दिसंबर 2020

Congratulations Team India on becoming the T20 World Champions. Been the best team in the tournament remaining unbeaten throughout.

Great composure and character shown by the team to win this from the situation we were in with 5 overs remaining.

Every player deserves credit… pic.twitter.com/hE79AeHx8e — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 29, 2024

T20 WC संस्करण में सर्वाधिक जीतः

8 - भारत (2024)*

8 - दक्षिण अफ़्रीका (2024)*

6 - श्रीलंका (2009)

6 - ऑस्ट्रेलिया (2010)

6 - ऑस्ट्रेलिया (2021)

1⃣5⃣ Wickets! 🔥 🔥



Jasprit Bumrah was absolutely breathtaking with the ball for #TeamIndia & won the Player of the Tournament award as India clinched the #T20WorldCup 2024 title 🏆 🙌#SAvIND | @Jaspritbumrah93pic.twitter.com/jBxeZDMob1 — BCCI (@BCCI) June 29, 2024

टी20 विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा जीतः

8* - भारत (2024)

8 - दक्षिण अफ्रीका (2024)

8 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2024)

7 - इंग्लैंड (2010-2012)

7 - भारत (2012-2014)।

जीत के नायक रहे विराट कोहली ने फाइनल में प्लेयर आफ द मैच का पुरस्कार जीतने के साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कोहली ने कहा ,‘‘ अब नयी पीढी के लिये कमान संभालने का समय है । हम हारते तो भी मैं यह घोषणा करने वाला था।’’ मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने के बाद पिछले छह महीने में क्रिकेटप्रेमियों के कोपभाजन रहे हार्दिक पंड्या भी आंसुओं पर काबू नहीं रख सके और उन्हें गालों पर चुंबन उसी रोहित शर्मा ने दिया जिनकी जगह वह मुंबई के कप्तान बने थे। कप्तान की आंखों में फिर आंसू थे लेकिन अब खुशी के थे।

दर्शक दीर्घा में उनकी पत्नी रितिका भी रो रही थी। भारत ने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम आस्ट्रेलिया से हार गई थी।