Team India Winner T20 World Cup 2024: करोड़ों लोगों का दिल जीता, पीएम मोदी ने दी बधाई, देखें वीडियो

Team India Winner T20 World Cup 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी 20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटरों ने विश्व कप के साथ-साथ करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी 20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया । प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''चैंपियंस! हमारी टीम शानदार अंदाज में टी-20 विश्व कप लेकर आई है।

CHAMPIONS!



Our team brings the T20 World Cup home in STYLE!



We are proud of the Indian Cricket Team.



This match was HISTORIC. 🇮🇳 🏏 🏆 pic.twitter.com/HhaKGwwEDt