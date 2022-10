एशिया कप के लिए अगले साल पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया! जय शाह ने कहा- किसी और जगह हो सकता है टूर्नामेंट

Highlights अगले साल पाकिस्तान में एशिया कप के आयोजन पर संशय के बादल। बीसीसीआई ने जताया इरादा, पाकिस्तान की जगह किसी न्यूट्रल स्थान पर आयोजित किया जाए टूर्नामेंट। जय शाह ने कहा- एशिया कप के लिए यह तय हुआ है कि टूर्नामेंट तटस्थ स्थान पर आयोजित हो।

नई दिल्ली: बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि अगले साल एशिया कपपाकिस्तान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने साफ किया एशिया कप के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जय शाह ने कहा कि ये तय है कि टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल स्थान पर आयोजित किया जाएगा।

जय शाह ने कहा, 'किसी तटस्थ स्थान पर एशिया कप 2023 होगा। भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं, उस बारे में सरकार फैसला लेती है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन 2023 एशिया कप के लिए यह तय किया गया है कि टूर्नामेंट एक तटस्थ स्थान पर आयोजित किया जाएगा।'

दरअसल, फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अगले साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को करनी है। ऐसे में बीसीसीआई की अनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) में मंगलवार को इस बारे में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीसीसीआई अब इस बात पर जोर दे रही है कि एशिया कप अगले साल पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी न्यूट्रल जगह पर आयोजित कराया जाए।

We'll have Asia Cup 2023 at a neutral venue. It's the govt which decides over the permission of our team visiting Pakistan so we won't comment on that but for the 2023 Asia Cup, it is decided that the tournament will be held at a neutral venue: BCCI Secretary Jay Shah



