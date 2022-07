Simmons-ramdin Retirement: टीम इंडिया के दौरे से पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट को बड़ा झटका, मैदान पर नहीं दिखेंगे दिग्गज खिलाड़ी, 428 मैचोंं में टीम का प्रतिनिधित्व

Highlights रामदीन ने वेस्टइंडीज के लिए 284 और लेंडल सिमंस ने 144 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व किया है। रामदीन ने वेस्टइंडीज के लिए अपना आखिरी मैच दिसंबर 2019 में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेला था। पिछले 14 साल एक सपने के सच होने जैसा रहा है।

Simmons-ramdin Retirement: वेस्टइंडीज क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन और टीम के ओपनर लेंडल सिमंस ने संन्यास की घोषणा की। रामदीन ने वेस्टइंडीज के लिए 284 और लेंडल सिमंस ने 144 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व किया है। टीम इंडिया के दौरे से पहले संन्यास लिया।

रामदीन ने वेस्टइंडीज के लिए अपना आखिरी मैच दिसंबर 2019 में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेला था। हालांकि, वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। रामदीन ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "यह बहुत खुशी के साथ है कि मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूं। पिछले 14 साल एक सपने के सच होने जैसा रहा है। मैंने त्रिनिदाद और टोबैगो और वेस्टइंडीज के लिए क्रिकेट खेलकर अपने बचपन के सपनों को पूरा किया।"

