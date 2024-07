Team India Victory Parade: जीत, जोश और जुनून, दिल्ली के बाद मुंबई, खुली बस में रोड शो, वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह, जानें लाइव अपडेट और देखें वीडियो

Highlights Team India Victory Parade: होटल में टीम ने भागड़ा किया। Team India Victory Parade: आईटीसी मौर्या होटल में केक काटा। Team India Victory Parade: मुंबई में जोरदार तैयारी हो रही है।

Team India Victory Parade: भारतीय टीम बारबाडोस से दिल्ली पहुंची। दिल्ली में फैंस ने जोरदार स्वागत किया। इस बीच खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। फैंस विजेता खिलाड़ी को मुंबई में भी जोरदार स्वागत की तैयारी की है। रोहित शर्मा टी20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। भारत ने 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरा टी20 खिताब जीता था। होटल में टीम ने भागड़ा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में केक काटा। मुंबई में जोरदार तैयारी हो रही है।

भारतीय क्रिकेट टीम की विजय यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर ज्वाइंट सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि MCA और BCCI के साथ हमारी बैठक हुई है। हमने मरीन ड्राइव पर यातायात के लिए डायवर्जन किया है और बैरिकेडिंग भी की है। आम जनता के लिए 4 बजे से वानखेड़े स्टेडियम खोल दिया जाएगा, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

🏆🇮🇳 Join us for the Victory Parade honouring Team India's World Cup win! Head to Marine Drive and Wankhede Stadium on July 4th from 5:00 pm onwards to celebrate with us! Save the date! #TeamIndia#Champions@BCCI@IPLpic.twitter.com/pxJoI8mRST