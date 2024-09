Team India Squad For Bangladesh T20 Series: इशान और चहल को मौका नहीं?, 3 साल बाद चक्रवर्ती की वापसी, भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव शामिल

Highlights Team India Squad For Bangladesh T20 Series: स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की करीब तीन साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई। Team India Squad For Bangladesh T20 Series: ईशान किशन और स्पिनर युजवेंद्र चहल को फिर से टीम में शामिल नहीं किया गया। Team India Squad For Bangladesh T20 Series: तेज गेंदबाज मयंक यादव को पहली बार शामिल किया गया है।

Team India Squad For Bangladesh T20 Series: बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी है। मौजूदा टेस्ट सीरीज के समापन के बाद भारत क्रमशः ग्वालियर, नई दिल्ली और हैदराबाद में कुल तीन टी20 मैच खेलेगा। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और स्पिनर युजवेंद्र चहल को फिर से टीम में शामिल नहीं किया गया। भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव को पहली बार शामिल किया गया है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की करीब तीन साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई।

Team India Squad For Bangladesh T20 Series: बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचों के लिए भारत की टीम-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव।

Team India Squad For Bangladesh T20 Series: मैच कार्यक्रम-

1. 06 अक्टूबर, पहला टी20 मैच, न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर, शाम 7 बजे

2. 09 अक्टूबर, दूसरा टी20 मैच, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, शाम 7 बजे

3. 12 अक्टूबर, तीसरा टी20 मैच, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद, शाम 7 बजे।

An interesting choice in India's T20I squad for the Bangladesh series 😯#INDvBANhttps://t.co/6yxeujgNXa — ICC (@ICC) September 28, 2024

भारत की तेज गति की सनसनी मयंक यादव जो पिछले इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न में लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिए नियमित रूप से 150 किमी/घंटा का आंकड़ा पार करने के बाद सुर्खियों में आए थे। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और विकेटकीपर जितेश शर्मा की राष्ट्रीय टीम में वापसी भी हुई।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम के लिए संजू सैमसन पसंदीदा विकेटकीपर होने की उम्मीद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 6 अक्टूबर से ग्वालियर में शुरू होगी। बाकी मैच 9 अक्टूबर को नई दिल्ली और 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेले जाएंगे। सूर्यकुमार यादव बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।

हार्दिक पंड्या भी टीम का हिस्सा हैं। T20I टीम में बांग्लादेश के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इस बीच, ईशान किशन और युजवेंद्र चहल को भी 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिया गया है। बांग्लादेश सीरीज के बाद भारत नवंबर में चार मैचों की टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा।

सीरीज 8 नवंबर को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में शुरू होगी, इसके बाद 10 नवंबर को गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में मैच होगा। इसके बाद सीरीज 13 नवंबर को तीसरे मैच के लिए सेंचुरियन में होगी, जिसका अंतिम मैच 16 नवंबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होगा। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारत को पांच मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करनी है।