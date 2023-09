Team India ICC Rankings: 22 सितंबर को भारत ने रचा इतिहास, विश्व की दूसरी टीम, जानें पहले नंबर पर कौन

Highlights मोहाली में जीत के बाद भारत के पास 116 अंक हैं। पाकिस्तान के पास 115 अंक हैं। भारत अब वनडे, टी20ई और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है।

Team India ICC Rankings: भारतीय क्रिकेट टीम ने 22 सितंबर को मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकतरफा जीत के बाद इतिहास रच दिया। पांच विकेट की जीत से मेन इन ब्लू क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया।

Tests ✅

T20Is ✅

ODIs ✅



India have become the No.1 ranked team across all formats in the @mrfworldwide ICC Men's Team Rankings.



Details ➡️ https://t.co/B5V0PSe5CMpic.twitter.com/wrrY4WDvH9 — ICC (@ICC) September 23, 2023

मोहाली में जीत के बाद भारत के पास 116 अंक हैं और पाकिस्तान के पास 115 अंक हैं। भारत अब वनडे, टी20ई और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को पांच विकेट की जीत से भारत के 116 रेटिंग अंक हो गए हैं और उसने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान (115 अंक) को शीर्ष से हटा दिया है।

🚨 BREAKING: India script rankings history by achieving rare feat after victory in first ODI against Australia!#INDvAUS | Details 👇 — ICC (@ICC) September 22, 2023

भारत टेस्ट और टी20 रैंकिंग में पहले ही शीर्ष पर काबिज था और इस तरह से अब वह तीनों प्रारूप में चोटी पर पहुंच गया है। पुरुष क्रिकेट के इतिहास में यह केवल दूसरा अवसर है जबकि कोई टीम तीनों प्रारूप में नंबर एक पर काबिज है।

No. 1 Test team ☑️

No. 1 ODI team ☑️

No. 1 T20I team ☑️#TeamIndia reigns supreme across all formats 👏👏 pic.twitter.com/rB5rUqK8iH — BCCI (@BCCI) September 22, 2023

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अगस्त 2012 में यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत से हार के कारण ऑस्ट्रेलिया को दो अंक का नुकसान हुआ लेकिन वह 111 रेटिंग अंकों के साथ अब भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच रविवार को खेला जाएगा।

India go on top of the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings after a comfortable win over Australia 💪#INDvAUS📝: https://t.co/klIdaJPHT0pic.twitter.com/nfwd7h2TgX — ICC (@ICC) September 22, 2023