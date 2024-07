टीम इंडिया की दिल्ली में एंट्री, रोहित शर्मा ने होटल में पहुंचकर काटा केक, सामने आया वीडियो, यहां देखें

Highlights टीम इंडिया राजधानी दिल्ली पहुंची दिल्ली के आईटीसी मौर्या पहुंचते ही टीम का हुआ स्वागत सामने आए वीडियो में टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने केक काटा है, यहां देखिए

Team india in Delhi: टीम इंडिया की घर वापसी के बाद देश भर में खुशी का माहौल है, ऐसे में जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दिल्ली स्थित आईटीसी मौर्या होटल में एंट्री की, वैसे ही सामने रखे केक को टीम के कैप्टन रोहित शर्मा से वहां के स्टाफ ने काटने का आग्रह किया, ऐसे में कप्तान भी अपने आपको रोक नहीं पाए और उन्होंने केक को काटा और वहां मौजूद होटल स्टाफ खुशी में सराबोर दिखा। हालांकि, आज के इस क्रम में टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाली है। फिर इसके बाद माया नगरी मुंबई के लिए सभी खिलाड़ी रवाना हो जाएंगे, जहां कुछ किलोमीटर तक रोड शो भी होगा।

गौरतलब है कि विश्व कप टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद कैरेबियाई देश बारबाडोस में 'बेरिल' तूफान आने से हवाई सेवा समेत देश भर में प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके कारण टीम इंडिया 3 दिन बाद भारत लौटने में कामयाब हो पाई है। यहां ये भी बता दें कि टीम इंडिया ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम को 7 रनों से शानदार मात देते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी। इससे पहले भारत महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में साल 2007 में टी-20 विश्व कप जीतने में कामयाब हुआ था।

