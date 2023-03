होली के जश्न में डूबी नजर आई टीम इंडिया, रोहित शर्मा ने सबको लगाया रंग-गुलाल, देखिए वीडियो

Highlights टीम इंडिया ने जमकर की होली की मस्ती बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो कप्तान रोहित शर्मा साथी खिलाड़ियों को रंग लगाते नजर आए

अहमादाबाद: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट से एक दिन पहले भारतीय टीम होली के जश्न में डूबी नजर आई। बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों को साथी क्रिकेटर्स के साथ होली के रंग में रंगा देखा जा सकता है।

बीसीसीआई ने वीडियो शेयर किया है, उसमें होली का जश्न होटल से शुरू होता है। कप्तान रोहित शर्मा एक एक करके सारे साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टॉफ को रंग लगाते देखे जा सकते हैं। इससे पहले शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली ने टीम बस में होली के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। खिलाड़ियों के होली के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।

Colours, smiles & more! 🥳 ☺️



Do not miss #TeamIndia’s Holi celebration in Ahmedabad 🎨 pic.twitter.com/jOAKsxayBA