ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया, लौट आया विस्फोटक विकेटकीपर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेंगे कप्तानी

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे के दौरान पैर में लगी चोट से पूरी तरह उबरने के बाद मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की सीरीज के लिए भारत ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

नई दिल्लीः विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों में भारत ए की कप्तानी करेंगे। इस साल की शुरुआत में जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के बाद यह बाएं हाथ के इस खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी है। चोट के कारण इंग्लैंड में पाँचवाँ टेस्ट और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो घरेलू मैच न खेल पाने के बाद पंत के भारत की सीनियर टेस्ट टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इन दोनों मैचों के लिए दो अलग-अलग टीमों की घोषणा की है।

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम:

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन।

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम:

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप।

साई सुदर्शन को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। पंत को जुलाई में मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में बल्लेबाजी करते समय पैर में चोट लग गई थी और इसके बाद वह एशिया कप और हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे। चयनकर्ताओं ने उन्हें दोनों मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया है, जो 30 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेले जाएंगे।

यह मैच 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले खेले जाएंगे। साई सुदर्शन को इन दो चार दिवसीय मैचों के लिए उप कप्तान नियुक्त किया गया है। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल किया गया है।

