Tamil Nadu Premier League: अंतिम गेंद पर कैसे बने 18 रन! टीएनपीएल 2023 में रचा गया इतिहास, तंवर ने कर दिया कमाल, देखें वीडियो

Tamil Nadu Premier League: तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपीएल) में मंगलवार को चेपॉक सुपर गिल्लीज और सलेम स्पार्टन्स के बीच मैच के दौरान इतिहास रचा गया। यह कोई और नहीं बल्कि स्पार्टन्स टीम के कप्तान अभिषेक तंवर थे, जिन्होंने पारी के 20वें ओवर की 18 रन लुटाए।

Tamil Nadu Premier League: Salem Spartans skipper Abhishek Tanwar concedes 18 runs in one delivery Read @ANI Story | https://t.co/ZWvDQzXEGa #TNPL #TamilNaduPremierLeague #cricket #TamilNadu pic.twitter.com/5YG3l6G1Mx

The most expensive delivery ever? 1 Ball 18 runs#TNPLonFanCodepic.twitter.com/U95WNslHav