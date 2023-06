Tamil Nadu Premier League 2023: 21 साल खिलाड़ी कर रहा धमाल, आईपीएल फाइनल के बाद टीएनपीएल में भी कमाल, 96, 86 और 90 की पारी, देखें वीडियो

Highlights गत चैंपियन खिताबी मुकाबला हार गए था। तमिलनाडु प्रीमियम लीग 2023 (TNPL) में वह लाइका कोवई किंग्स के लिए खेल रहे हैं। नेल्लई रॉयल किंग्स के खिलाफ 52 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

Tamil Nadu Premier League 2023: साईं सुदर्शन टी20 क्रिकेट में लगातार बड़ी पारी खेल रहे हैं। ऐसा लगाता है कि दूसरा सूर्यकुमार मिल गया है। गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के फाइनल में 47 गेंदों पर 96 रन की पारी खेली थी।

Anyone else reminded of the #IPL final and another Sudharsan biggie? What an innings 🫡

