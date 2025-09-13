तालिबान नेता अनस हक्कानी ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर जताई निराशा, कहा- 'मैं चाहूंगा कि वह 50 साल तक खेलें' | Video

भारतीय पत्रकार शुभंकर मिश्रा द्वारा होस्ट किए गए एक पॉडकास्ट पर बोलते हुए, हक्कानी ने कोहली के करियर की प्रशंसा की और दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों को हैरान करने वाले इस फैसले के पीछे के कारणों पर अटकलें लगाईं।

By रुस्तम राणा | Updated: September 13, 2025 20:40 IST2025-09-13T20:35:30+5:302025-09-13T20:40:56+5:30

नई दिल्ली: तालिबान नेता अनस हक्कानी ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर अपने विचार साझा किए। भारतीय पत्रकार शुभंकर मिश्रा द्वारा होस्ट किए गए एक पॉडकास्ट पर बोलते हुए, हक्कानी ने कोहली के करियर की प्रशंसा की और दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों को हैरान करने वाले इस फैसले के पीछे के कारणों पर अटकलें लगाईं।

हक्कानी ने कहा, "मुझे विराट कोहली के (टेस्ट) संन्यास के पीछे का कारण नहीं पता। दुनिया भर में बहुत कम लोग इतने खास होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह 50 साल तक खेलें। हो सकता है कि वह भारत के मीडिया से चिढ़ गए हों। उनके पास अभी भी समय था।"

हक्कानी की टिप्पणियाँ कोहली के प्रभाव की वैश्विक पहुँच को दर्शाती हैं, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। आधुनिक समय के महानतम क्रिकेटरों में से एक माने जाने वाले कोहली ने मई में खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी।

फिलहाल, विराट कोहली एकदिवसीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वैश्विक खेलों में एक प्रमुख हस्ती बने हुए हैं। वह हक्कानी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तालिबान नेता के लहजे में दिखाई देने वाला सम्मान कोहली की विरासत की महत्ता को दर्शाता है।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और उनकी पत्नी, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, हाल ही में लंदन की खूबसूरत गलियों में आराम से टहलते हुए और साथ में कुछ पल बिताते हुए देखे गए। वैश्विक ख्याति के बावजूद अपने ज़मीनी स्वभाव के लिए जाने जाने वाले इस जोड़े को टहलते हुए कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया, जहाँ उनकी गर्मजोशी और विनम्रता की लोगों ने खूब तारीफ़ की।

आरामदायक और आरामदायक पोशाक पहने, दोनों शहर के आकर्षण में डूबे हुए बेहद सहज दिख रहे थे। यह सैर कोहली के लिए एक छोटे से ब्रेक के दौरान हुई, जो अक्टूबर में होने वाली आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए प्रशिक्षण शुरू करने से पहले अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। यह हाई-प्रोफाइल सीरीज़ भारत के क्रिकेट कैलेंडर का एक अहम हिस्सा होने की उम्मीद है, और कोहली टीम की तैयारी और प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस जोड़े के लंदन वाले पल की तस्वीरें और छोटी-छोटी क्लिप्स वायरल हो गई हैं, और प्रशंसक सार्वजनिक रूप से भी, विनम्र और वास्तविक बने रहने के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैदान पर हों या मैदान के बाहर, विराट और अनुष्का दिल जीतते रहते हैं, इस बार सिर्फ़ सैर, मुस्कुराहट और कुछ दिल को छू लेने वाली बातों से।

