T20 World Cup semifinal: सेमीफाइनल लाइनअप तैयार, 26 को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में टक्कर, 27 जून को टीम इंडिया के सामने गत चैंपियन इंग्लैंड, इस तारीख को फाइनल

T20 World Cup semifinal 2024: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से हराकर पहली बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। 26 जून को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में टक्कर दिखेगा। 27 जून को टीम इंडिया के सामने गत चैंपियन इंग्लैंड है। 29 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने रोमांच मुकाबले में बांग्लादेश को टी20 विश्व कप में हराया। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के ग्रुप एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई।

South Africa and Afghanistan's date with destiny 🤩



After a nerve-shredding final Super Eight clash, the #T20WorldCup 2024 semi-final line-up is complete 🤩

सेमीफाइनल लाइनअपः (T20 World Cup semifinal 2024)

26 जूनः अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका

27 जूनः भारत बनाम इंग्लैंड

29 जूनः फाइनल।

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 🇦🇫



Afghanistan are through to the #T20WorldCup 2024 semi-final 👏 pic.twitter.com/wugQg90R0I — ICC (@ICC) June 25, 2024

अफगानिस्तान ने सुपर आठ चरण के वर्षाबाधित आखिरी मैच में बांग्लादेश को आठ रन से हराकर पहली बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। लगभग क्वार्टर फाइनल रहे इस मुकाबले में पल पल पासा पलटता रहा और बारिश ने भी बाधा डाली। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 115 रन बनाये।

जवाब में बांग्लादेश की टीम 17 . 5 ओवर में 105 रन पर आउट हो गई। उसे बारिश के कारण 19 ओवर में 114 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था। इसके साथ ही पूर्व चैम्पियन आस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया है । अफगानिस्तान का सामना 27 जून को सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।

The juggernaut will continue to roll on 🔥🇮🇳



India become the third team to book a semi-final berth with a superb win over Australia 🙌#T20WorldCup#AUSvINDpic.twitter.com/o1m1HhZ0LF — ICC (@ICC) June 24, 2024

The reigning champions move one step closer to defending their title 🔥



England become the first team to book a spot in the #T20WorldCup 2024 semi-finals 👏#USAvENG | 📝: https://t.co/a9ojDCSPBJpic.twitter.com/AFcV8HYaKq — ICC (@ICC) June 23, 2024

भारत सुपर आठ के अपने तीनों मैच जीतकर छह अंक के साथ शीर्ष पर रहा और सेमीफाइनल में 27 जून को इंग्लैंड से भिड़ेगा। ग्रुप एक से अब भी ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों के पास अंतिम चार के लिए क्वालीफाई करने का मौका है। भारत के 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (76 रन, 43 गेंद, नौ चौके, चार छक्के) के अर्धशतक और उनकी कप्तान मिशेल मार्श (37) के साथ दूसरे विकेट की 81 और ग्लेन मैक्सवेल (20) के साथ तीसरे विकेट की 41 रन की साझेदारी के बावजूद सात विकेट पर 181 रन ही बना सका।

भारत की तरफ से अर्शदीप ने 37 रन देकर तीन जबकि कुलदीप यादव ने 24 रन देकर दो विकेट चटकाए। अक्षर पटेल (21 रन पर एक विकेट) और जसप्रीत बुमराह (29 रन पर एक विकेट) ने भी एक-एक विकेट हासिल किया। रोहित ने इससे पहले 41 गेंद में सात चौकों और आठ छक्कों से 92 रन की तेजतर्रार पारी खेली जिससे भारत ने पांच विकेट पर 205 रन का मौजूदा टूर्नामेंट का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। उन्होंने ऋषभ पंत (15) के साथ दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 38 गेंद में 87 रन की साझेदारी की। सूर्यकुमार यादव (31), शिवम दुबे (28) और हार्दिक पंड्या (नाबाद 27) ने भी उपयोगी पारियां खेली।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाजों मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस ने दो-दो विकेट चटकाए लेकिन दोनों काफी महंगे साबित हुए। स्टार्क ने 45 जबकि स्टोइनिस ने 56 रन लुटाए। जोश हेजलवुड ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाया। पैट कमिंस ने भी चार ओवर में 48 रन खर्च किए जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।