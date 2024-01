T20 World Cup Schedule: टी20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल आ गया, इस दिन भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 20 टीमों के बीच होगी जंग

Highlights पहला सेमीफाइनल 26 जून को और दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को खेला जाएगा 29 जून को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा आईसीसी द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार लीग स्टेज 1-18 जून के बीच खेला जाएगा

T20 World Cup Schedule: आईसीसी ने इस साल जून में होने वाले टी20 विश्व कप 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह शुक्रवार (5 जनवरी) को जारी किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को मैच खेला जाएगा जिस की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। टी20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा।

इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा ग्रुप ए में हैं। विश्व कप एक जून से 29 जून के बीच खेला जाना है। पहले मैच में अमेरिका कनाडा से भिड़ेगा। फाइनल मुकाबला 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा।

Presenting the 2⃣0⃣ teams that will battle for ICC Men's #T20WorldCup 2024 🏆 ✍: https://t.co/Oqz5IqMMV4 pic.twitter.com/PdPo5r8Zf4

भारत का पहला मैच पांच जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा। भारत पाकिस्तान मैच नौ जून को खेला जाएगा। भारत का तीसरा मैच 12 जून को अमेरिका और चौथा मैच 15 जून को कनाडा के साथ है। 20 टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है।

ग्रुप एः भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका

ग्रुप बीः इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान

ग्रुप सीः न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी

ग्रुप डीः दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल

आईसीसी द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार लीग स्टेज 1-18 जून के बीच खेला जाएगा। इसमें हर टीम एक एक मैच खेलेगी और दो टॉप टीमें आगे जाएंगी। सुपर-8 मुकाबले 19-24 जून के बीच खेले जाएंगे। टॉप 4 टीमें नॉकआउट में जाएंगी।

Get ready for the ultimate cricket carnival in the West Indies and the USA 🥁



Unveiling the fixtures for the ICC Men’s T20 World Cup 2024 🗓️ 🤩#T20WorldCup | Details 👇