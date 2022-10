भारत-पाकिस्तान मैच में राष्ट्रगान के दौरान भावुक हुए रोहित शर्मा, मुश्किल से आंसुओं को रोकने की कोशिश करते आए नजर, देखें वीडियो

Highlights आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मैच, मुकाबला शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के दौरान भावुक नजर आए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा राष्ट्रगान के आखिर में मुश्किलों से अपने आंसू रोकते भी नजर आए।

मेलबर्न: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के पहले मुकाबले के शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा भावुक नजर आए। पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) मैच से पहले ये दृश्य उस समय नजर आया जब भारत का राष्ट्रगान गाया जा रहा था। राष्ट्रगान गाते-गाते आखिरी लम्हों में रोहित शर्मा अत्यंत भावुक होते नजर आए और फिर मुश्किलों से अपने आंसू रोकते नजर आए। रोहित शर्मा पहली बार किसी आईसीसी इवेंट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले खचाखच भरे ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों टीमें अपने-अपने राष्ट्रगान के लिए मैदान पर पहुंची। हजारों लोगों के बीच राष्ट्रगान के दौरान रोहित शर्मा अपनी भावनाओं को नहीं छुपा सके। आखिरी लम्हों तक वे आसमान की ओर चेहरा कर और आंखें बंद करते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वे अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि बाद में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने राष्ट्रगान के बाद मुस्कुराते हुए हार्दिक पंड्या को गले भी लगाया। बहरहाल, रोहित शर्मा के भावुक हो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

These feelings of Rohit can't be expressed in words.@ImRo45 🥺🇮🇳 pic.twitter.com/KGN2XCsXlo