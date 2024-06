T20 World Cup: अफगानिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? ऑस्ट्रेलिया पर बाहर होने का खतरा

Highlights अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के विश्वकप से बाहर होने का खतरा भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला

T20 World Cup: अफगानिस्तान ने क्रिकेट के किसी भी फार्मेट में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराकर टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के मैच में रविवार को एक बड़ा उलटफेर किया। इस मैच के बाद अब टूर्नामेंट रोचक हो गया है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के विश्वकप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत के खिलाफ 24 जून को होने वाला मैच अब ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा।

अफगानिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है?

1- यदि वे बांग्लादेश को हराते हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया को हराता है।

2- भले ही ऑस्ट्रेलिया भारत को एक रन से हरा दे, अफगानिस्तान 36+ रन से जीतकर नेट रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल सकता है और दूसरी क्वालीफाइंग टीम बन सकता है।

इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन बनाए। रहमनुल्लाह गुरबाज ने 60 रन और इब्राहिम जादरान ने 51 रन की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.2 ओवर में 127 रन पर सिमट गई। गुलबदीन नईब ने चार विकेट लिए।

How can Afghanistan qualify to semis?



a) If they beat Bangladesh and India beat Australia.



b) Even if Australia beat India by one run, Afghanistan can win by 36+ runs to overtake Australia on NRR and become the second qualifying team#AFGvAUS#T20WorldCuppic.twitter.com/8ZK79cU8XU