T20 World Cup: फिर छिन जाएगी बाबर आजम की कप्तानी! अब पीसीबी करेगा फैसला, पाकिस्तान में हार से हाहाकार है

T20 World Cup: पाकिस्तान ने रविवार को फ्लोरिडा में अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में आयरलैंड पर तीन विकेट से मामूली जीत के साथ 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप अभियान समाप्त किया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अप्रत्याशित रूप से यूएसए से हारने के बाद बाहर हुई टीम के कप्तान बाबर आजम और उनकी टीम को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। टूर्नामेंट से पहले उन्हें कप्तान के रूप में बहाल किया गया था लेकिन अब लग रहा है कि बाबर की कप्तानी पर फिर गाज गिरेगी।

पिछले साल वनडे विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर ने कप्तानी छोड़ दी थी। आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने कप्तानी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) मीक्षा करेगा और टीम के भविष्य के नेतृत्व पर फैसला करेगा। बाबर ने इस बात पर जोर दिया कि कप्तान के रूप में उनकी बहाली पूरी तरह से पीसीबी द्वारा किया गया निर्णय था।

Babar Azam said "We are more sad and disappointed than fans or journalists. I'll decide about my captaincy future after going back home, if I'm reigning I'll announce it openly in a press conference" 🇵🇰😭😭😭#T20WorldCuppic.twitter.com/7MhDFewxkW