T20 World Cup 2026: 49 दिन बाद टी20 विश्व कप, 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत-श्रीलंका में खेला जाएगा, 2024 के बाद 2026 में फाइनल खेलेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका?

अहमदाबादः दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने अपनी टीम के भारत दौरे को ‘‘बेहद सफल’’ करार देते हुए उम्मीद जताई कि अगले साल के टी20 विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी। भारत टी20 विश्व कप का मौजूदा चैंपियन है। अगला विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।

भारत ने 2024 में खेले गए पिछले विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। कॉनराड ने पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका की 30 रन से हार के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं की अभी हमें काफी काम करना होगा लेकिन हमारे खिलाड़ियों को अब एक महीने तक एसए20 में खेलने का मौका मिलेगा। आज से 49 दिन के बाद शुरू हो जाएगा

यह उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी ताकि जब वेस्टइंडीज हमारे देश का दौरा करे तो हम उनका सामना करने के लिए तैयार रहें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘और निश्चित तौर पर आगे विश्व कप भी है जो बड़ा टूर्नामेंट है। हमें भले ही इस टी20 श्रृंखला में मनचाहा परिणाम नहीं मिला लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम (भारत और दक्षिण अफ्रीका) फिर से फाइनल में पहुंच सकते हैं।

मैं वास्तव में ऐसी उम्मीद कर रहा हूं।’’ कॉनराड ने इस सवाल का जवाब देने में कोई संकोच नहीं किया कि क्या यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम थी, क्योंकि मेजबान टीम ने शुक्रवार को यहां अपने घरेलू मैदान पर लगातार 18 श्रृंखला में अजेय रहने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा, ‘‘(भारत) एक शानदार टीम है।

आपको उनके खिलाफ हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। उनके पास कुछ मैच विजेता गेंदबाज भी हैं।’’ कॉनराड ने कहा, ‘‘लेकिन जैसा आपने सवाल किया था तो ईमानदारी से कहूं तो मुझे इससे बेहतर टीम कोई और नहीं लगती, इसलिए वे निश्चित रूप से शीर्ष पर हैं।’’

दक्षिण अफ्रीका के कोच ने कहा कि पांचवें मैच में 16 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले हार्दिक पंड्या ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दोनों टीमों के बीच का अंतर पैदा किया। उन्होंने कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह की काबिलियत पर किसी तरह से भी संदेह व्यक्त नहीं करते हुए मेरा मानना ​​है कि हार्दिक ने ही दोनों टीमों में अंतर पैदा किया है।

आज रात उनकी पारी ने ही हमारी जीत और हार के बीच का अंतर तय किया। उन्होंने पहले मैच में भी शानदार पारी खेली थी।’’ कॉनराड ने कहा, ‘‘कुल मिलाकर हमारे लिए यह दौरा बेहद सफल रहा और हमने तीनों प्रारूप में कड़ी चुनौती पेश की।’’