T20 World Cup 2024 final: धोनी की तरह हीरो बनेंगे विराट कोहली, पूर्व खिलाड़ी को है भरोसा

Highlights आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला है विराट ने टी20 विश्व कप 2024 में सुस्त प्रदर्शन किया कोहली ने 10.71 की औसत से 75 रन बनाए

T20 World Cup 2024 Final: रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली टी-20 विश्व कप में अपनी लय पाने में जूझ रहे हैं। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली टी-20 विश्व कप में अब तक एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। वह आईपीएल की तरह ही टी-20 विश्व कप में ओपन कर रहे हैं। लेकिन, ओपनर के तौर पर उनके बल्ले से रन नहीं बरस रहे हैं। हालांकि, विराट के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है।

Virat Kohli needs to remember that even Dhoni didn't have a great World Cup in 2011 but he found form in the final. Small suggestion: He is too good a player to slog, he can play ball on merit and dominate any bowling attack. pic.twitter.com/OumwDIO7nP