T20 World Cup 2023: रचा इतिहास और पहली भारतीय खिलाड़ी, 89 मैच में 100 विकेट, यहां देखें टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। स्टेफनी टेलर, शेमैन कैंपबेल और अफी फ्लेचर के विकेट लिए। सबसे छोटे प्रारूप में तीन अंकों का आंकड़ा तोड़कर इतिहास रच दिया है।

T20 World Cup 2023: हरफनमौला दीप्ति शर्मा ने महिला टी20 विश्व कप में कमाल कर दिया। दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 टी20आई विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ चार ओवर में 15 रन देकर तीन सफलता हासिल की।

दीप्ति शर्मा भारतीय महिला टीम की मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया है और लाइनअप में अपनी जगह पक्की की है। वह न केवल बल्ले से काम करती हैं, बल्कि अपनी ऑफ स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकती हैं। स्टेफनी टेलर, शेमैन कैंपबेल और अफी फ्लेचर के विकेट लिए।

A big milestone for Indian spinner Deepti Sharma 🌟



She becomes the first India international to reach the landmark in T20Is.



Follow LIVE 📝: https://t.co/kQpGPcjbyu#WIvIND | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/Iq52X69G5Q — ICC (@ICC) February 15, 2023

खेल के सबसे छोटे प्रारूप में तीन अंकों का आंकड़ा तोड़कर इतिहास रच दिया है। वह टी20ई में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला या पुरुष खिलाड़ी बनीं। पूनम यादव के नाम 98 विकेट हैं। युजवेंद्र चहल पुरुषों के टी20ई में अग्रणी भारतीय विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके पास 91 विकेट हैं।

.@Deepti_Sharma06 put on an impressive show with the ball & was #TeamIndia's top performer from the first innings of the #INDvWI#T20WorldCup clash 👍 👍



A summary of her bowling performance 🔽 pic.twitter.com/940Jw3j22k — BCCI Women (@BCCIWomen) February 15, 2023

महिला क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शीर्ष 10 विकेट लेने वालों की सूची दी गई है:

अनीसा मोहम्मद - 125

निदा डार - 121

एलिस पेरी - 120

मेगन शुट्ट - 117

शबनीम इस्माइल - 117

कैथरीन साइवर-ब्रंट - 112

सोफी डिवाइन - 110

आन्या श्रुबसोल - 102

दीप्ति शर्मा - 100

पूनम यादव - 98...

भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के मैच में बुधवार को यहां वेस्टइंडीज को छह विकेट से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 118 रन बनाये थे। भारत ने 18.1 ओवर में चार विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा नाबाद 44 रन का योगदान दिया।

हरफनमौला दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी से भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के मैच में बुधवार को यहां वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 118 रन पर रोक दिया। स्टेफनी टेलर (42 रन) और शेमैन कैंपबेल (30 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी कर मैच में वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था लेकिन दीप्ति ने एक ही ओवर में दोनों को चलता कर भारत की वापसी करा दी।

उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर तीन सफलता हासिल की। मैच के 14वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंद एक बार फिर दीप्ति को थमाई और इस गेंदबाज ने चार गेंद के अंदर कैंपबेल और टेलर को चलता कर टीम की वापसी करायी।

दीप्ति ने राजेश्वरी की गेंद पर 16वें ओवर में शडीन नेशन का कैच टपका दिया। इस बल्लेबाज ने अगले ओवर में देविका वैद्य के खिलाफ दो चौके जड़ टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। रेणुका ने 19वें ओवर में अपने कोटे की आखिरी गेंद पर शकीबा गजनबी (15 रन) को आउट किया तो वहीं दीप्ति ने आखिरी ओवर में सिर्फ तीन रन दिये और एफी फ्लेचर (शून्य) का विकेट चटकाया। नेशन 18 गेंद में 21 रन बनाकर नाबाद रही।