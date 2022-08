T20 World Cup 2022: मजबूत बेंच स्ट्रेंथ बनाना जरूरी, कप्तान रोहित शर्मा बोले-हमें खिलाड़ियों को ‘रोटेट’ करना होगा

Highlights चोट और कार्यभार प्रबंधन की भी भूमिका रही है। भारत अपनी टीम में खिलाड़ियों के साथ लगातार प्रयोग कर रहा है। यही वह योजना है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं।

T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे साल भर क्रिकेट मैचों के आयोजन को देखते हुए बेंच स्ट्रेंथ (वैकल्पिक खिलाड़ियों बड़ा समूह) बनाना जरूरी है।

पिछले टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण से बाहर होने के बाद भारत अपनी टीम में खिलाड़ियों के साथ लगातार प्रयोग कर रहा है, जिसमें चोट और कार्यभार प्रबंधन की भी भूमिका रही है। रोहित ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम ‘फॉलो द ब्लूज’ में कहा, ‘‘ हम बहुत क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए चोट और कार्यभार प्रबंधन जरूरी है। ऐसे हमें खिलाड़ियों को ‘रोटेट’ करना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ इससे (रोटेट करने से) हालांकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ को मैदान में उतर कर खेलने का मौका मिलता है। इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं।’’ भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘ हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। यही वह योजना है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं।’’

