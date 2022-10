T20 विश्व कप 2022ः टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड तोड़ा, दुनिया का नंबर एक टीम, 56 मैच और 39 जीत, देखें आंकड़े

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने पहले एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 2003 में 47 मैचों में 38 जीत के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी। ​​ भारत के पास अब इस साल 56 मैचों में 39 जीत हैं।

ICC T20 World Cup 2022: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया की पहली टीम बन गई। टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दुबई का बदला ले लिया। रविवार को मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी यादगार जीत दर्ज की।

भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया था और 2003 में 47 मैचों में 38 जीत के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी। ​​

India now have most wins in international cricket in calendar year, surpass Australia



