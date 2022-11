T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले पहले विशेषज्ञ गेंदबाज सैम, कोहली सबसे आगे, देखें 2007 से 2022 तक विजेताओं लिस्ट

Highlights इंग्लैंड ने 2010 में पॉल कोलिंगवुड की कप्तानी में पहला टी20 विश्व कप खिताब जीता था। विराट कोहली दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत चुके हैं। सैम करन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले विशेषज्ञ गेंदबाज हैं।

T20 World Cup 2022: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास कायम कर दिया। करन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले विशेषज्ञ गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के बायें हाथ के गेंदबाज करन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी लाइनअप को दबाव में ला दिया था। विराट कोहली दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत चुके हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन को टी20 विश्वकप 2022 का टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले करन को फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट लिए।

