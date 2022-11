टी20 विश्वकप 2022: बांग्लादेश के खिलाफ बोला केएल राहुल (50) का बल्ला, कोहली (64) ने भी जड़ा नाबाद अर्धशतक

Highlights भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 184 रनों का स्कोर खड़ा किया है कोहली ने नाबाद रहते हुए 44 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की पारी खेली भारतीय ओपनर केएल राहुल ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए

INDvsBAN: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक जड़ा है। आईसीसी टी20 विश्वकप में कोहली का यह तीसरा अर्धशतक था। उन्होंने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने नाबाद रहते हुए 44 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की पारी खेली। जबकि सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ बोला। राहुल का फॉर्म में वापस आना भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 184 रनों का स्कोर खड़ा किया है।

India finish strongly to set Bangladesh a target of 185 🔥



Who is winning?#T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/vDRjKeeGvfpic.twitter.com/iLVp1UT35p