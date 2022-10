टी20 विश्वकप 2022: एमसीजी में फिर धुला मैच, अफगानिस्तान और आयरलैंड ने एक-एक अंक बांटे

Highlights इस परिणाम से आयरलैंड ग्रुप एक में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है अफगानिस्तान अंक तालिका में छठे स्थान पर बना हुआ है दोनों टीमें अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं

मेलबर्न: अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर शुक्रवार को होने वाला टी20 विश्व कप के सुपर-12 का मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया। एमसीजी पर लगातार बारिश होती रही जिसके कारण मैदान कर्मियों ने पिच को कवर से ढके रखा। इस कारण टॉस भी नहीं हो पाया। स्थानीय समयानुसार दोपहर बाद चार बजकर 30 मिनट पर मैच रद्द करने का फैसला किया गया।

इस तरह से अफगानिस्तान और आयरलैंड में एक-एक अंक बांट दिया गया। यह दोनों टीमें अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं। इस परिणाम से आयरलैंड ग्रुप एक में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इन दोनों टीम के तीन-तीन अंक हैं लेकिन न्यूजीलैंड बेहतर रन रेट के कारण शीर्ष पर काबिज है। आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी ने कहा, ‘‘हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे और इस मैच को लेकर उत्साहित थे लेकिन मौसम का आप कुछ नहीं कर सकते।’’

