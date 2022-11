T10 League 2022: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने किया धमाका, 33 गेंद, 77 रन, 5 चौके और 8 छक्के, रैना जीरो पर आउट

Highlights पूरन के धमाकेदार अर्धशतक बनाया। 33 गेंद में 77 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। सुरेश रैना 2 गेंद में खाता नहीं खोल सके और जीरो पर आउट हो गए।

T10 League 2022: वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान निकोलस पूरन ने धमाकेदार पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी ने अबू धाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट में कमाल कर दिया। पूरन के धमाकेदार अर्धशतक बनाया। 33 गेंद में 77 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल हैं।

Pooran is @Sportsbuzzcom Player of the Match 🙌



The @TeamDGladiators captain has hit the most sixes in #AbuDhabiT10 history 🔥



His 77 off 32 (including 8 6s) was crucial on setting such a strong first innings total 💪#InAbuDhabi #CricketsFastestFormatpic.twitter.com/Buknv2InhF — T10 League (@T10League) November 23, 2022

भारत के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना 2 गेंद में खाता नहीं खोल सके और जीरो पर आउट हो गए। डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने अबू धाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम अबू धाबी को 35 रन से हराया। पूरन ने आठ छक्कों और पांच चौकों की मदद से 77 रन बनाए जिससे डेक्कन की टीम ने छह विकेट पर 134 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

Deccan Gladiators WIN! 🙌



A professional display with bat & bowl gets The Gladiators off to the perfect start in Season 6 🏏



Are they favourites to be crowned champions this year? 🏆 #AbuDhabiCricket #InAbuDhabi #CricketsFastestFormatpic.twitter.com/yh6GCR4MDI — T10 League (@T10League) November 23, 2022

टीम अबू धाबी किसी भी समय लक्ष्य तक पहुंचने की स्थिति में नहीं दिखी और डेक्कन के गेंदबाजों ने उसे छह विकेट पर 99 रन पर रोक दिया। उसकी तरफ से जेम्स विन्से ने सर्वाधिक 37 रन बनाए जबकि फेबियन एलेन ने नाबाद 26 रन का योगदान दिया।

All hail the king of the #AbuDhabiT10 🔥



The Gladiators captain, @nicholas_47, has started this year as he left off in Season 4️⃣ - what an innings! #InAbuDhabi #CricketsFastestFormatpic.twitter.com/py7n7PeTTq — T10 League (@T10League) November 23, 2022

सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग की ‘मिनी’ नीलामी से पहले स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन को ‘रिलीज’ किया था। पूरन को उसने 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को भी छोड़ दिया।