Syed Mushtaq Ali Trophy: 4 ओवर, 43 रन और 2 विकेट, अहम मुकाबले में फेल शमी, बड़ौदा और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में

Syed Mushtaq Ali Trophy: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के फीके प्रदर्शन के कारण बंगाल को बुधवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा से 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेबाज शाश्वत रावत 26 गेंद में 40 रन (एक चौका, तीन छक्के) बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जिससे बड़ौदा ने सात विकेट पर 172 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। शाहबाज अहमद (36 गेंद में 55 रन, तीन चौके, चार छक्के) की शानदार पारी के बावजूद बंगाल की टीम 131 रन पर सिमट गई। कप्तान हार्दिक पंड्या (27 रन देकर तीन विकेट) ने अपने तेज गेंदबाजों लुकमान मेरीवाला (17 रन देकर तीन विकेट) और अतीत शेठ (41 रन देकर तीन विकेट) के साथ मिलकर बड़ौदा को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शमी का प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में है।

1⃣ over 🤝 3⃣ wickets



Lukman Meriwala on fire 🔥



He dismisses Karan Lal, Sudip Kumar Gharami & Writtick Chatterjee in the same over.



That return catch of Writtick Chatterjee 😮#SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/FDmKRaHa9Xpic.twitter.com/lCVmDabwdE — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 11, 2024

Baroda enter the semis 👏



They defend 172 by bowling out Bengal for 131 🙌



3⃣ wickets each for Lukman Meriwala, Hardik Pandya & Atit Sheth



Shahbaz Ahmed played a fighting knock of 55(36)#SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/FDmKRaHa9Xpic.twitter.com/RvqXN1u3w1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 11, 2024

Baroda have posted 172/7!



Bengal fought back after a fine 90-run opening stand between Shashwat Rawat (40 off 26) & Abhimanyu Singh (37 off 34)



Can Bengal chase it down ?#SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/FDmKRaHa9Xpic.twitter.com/Yy5BriEJqT— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 11, 2024

क्योंकि यह अनुभवी तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के कम से कम आखिरी दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस मैच से पहले शमी ने आठ मैच में 7.8 के इकॉनमी रेट से 11 विकेट थे। लेकिन बुधवार का दिन शमी के लिए कुछ खास नहीं रहा।

उन्होंने पहले ओवर में दो वाइड से शुरुआत की और अपने स्पैल के बाकी समय में अपनी गेंदबाजी में नियंत्रण में नहीं दिखे। 34 वर्षीय शमी ने दो स्पैल में लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकी और कुछ यॉर्कर भी डालीं। शिवालिक शर्मा (17 गेंद में 24 रन) ने लगातार दो छक्के लगाए। हालांकि एक छक्का थर्ड मैन के पीछे से निकल गया।

जब बड़ौदा तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहा था तब शमी ने शिवालिक और अतीत शेठ के रूप में दो सांत्वना विकेट झटके। शमी बल्लेबाजी करने उतरे और दो गेंद खेलने के बाद भारतीय टीम के साथी हार्दिक पांड्या की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। फिर बड़ौदा के तेज गेंदबाज मेरिवाला ने अपने चौथे ओवर में तीन विकेट लेकर बंगाल की पारी को पटरी से उतार दिया।

उन्होंने फॉर्म में चल रहे करण लाल, कप्तान सुदीप कुमार घरामी और रितिक चटर्जी को आउट किया। शाहबाज ने बंगाल की पारी को पटरी पर लाने की कोशिश की लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। वहीं अलूर में दूसरे क्वार्टरफाइनल में मध्य प्रदेश ने वेंकटेश अय्यर के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत सौराष्ट्र पर छह विकेट की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में प्रवेश किया। वेंकटेश ने दो विकेट लेने के साथ 33 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए जिससे मध्य प्रदेश ने सौराष्ट्र के सात विकेट पर 173 रन के लक्ष्य को चार गेंद रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर हासिल कर लिया।