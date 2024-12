Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 series: 9 मैच और 469 रन, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहाणे?, 7 मैच में 18 विकेट लेकर सबसे आगे जगजीत सिंह, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights मध्य प्रदेश को 05 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। जगजीत सिंह 7 मैच में 18 विकेट लेकर सबसे आगे रहे। रहाणे ने 9 मैच और 8 पारी में 469 रन बनाए। 46 चौके और 19 छक्के मारे।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 series: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 पर मुंबई ने कब्जा कर लिया। मुंबई ने दूसरी बार ट्रॉफी जीता। अजिंक्य रहाणे को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। रहाणे ने 9 मैच और 8 पारी में 469 रन बनाए। इस दौरान 46 चौके और 19 छक्के मारे। जगजीत सिंह 7 मैच में 18 विकेट लेकर सबसे आगे रहे। मुंबई ने बल्लेबाजों के एकजुट प्रदर्शन की बदौलत मध्य प्रदेश को पांच विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। मुंबई ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए 175 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.5 ओवर में पांच विकेट पर 180 रन बनाकर जीत दर्ज की।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 series: टॉप-5 बल्लेबाज की सूची-

1. अजिंक्य रहाणेः 469

2. रजत पाटीदारः 428

3. सकीबुल गनीः 353

4. श्रेयस अय्यरः 345

5. करण लालः 338।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 series: टॉप-5 बॉलर लिस्ट

1. जगजीत सिंहः 18

2. कुमार कार्तिकेयः 17

3. मुकेश चौधरीः 15

4. शार्दुल ठाकुरः 15

5. श्रेयस गोपालः 14।

मध्य प्रदेश ने थोड़ी मुश्किल पिच पर कप्तान रजत पाटीदार की नाबाद 81 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में आठ विकेट 174 रन का स्कोर खड़ा किया। मुंबई ने 2022 में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी और यह उसका दूसरा खिताब था। वहीं मध्य प्रदेश का पहली ट्रॉफी का इंतजार एक और सत्र तक बढ़ गया।

सूर्यकुमार यादव (48, 35 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) ने अपने रन बनाने की रफ्तार तेज करते हुए अजिंक्य रहाणे (37, 30 गेंद, चार चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 रन जोड़े। इससे मुंबई को पृथ्वी साव और कप्तान श्रेयस अय्यर के जल्दी आउट होने से उबरने में मदद मिली। जब ऐसा लग रहा था कि दोनों अनुभवी बल्लेबाज सूर्यकुमार और रहाणे मुंबई को जीत दिला देंगे, तभी वेंकटेश अय्यर की गेंद पर रहाणे डीप में राहुल बाथम के हाथों कैच देकर पवेलियन पहुंचे। सूर्यकुमार ने भी जल्द ही ऑफ स्पिनर शिवम शुक्ला की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर आवेश खान को कैच थमा दिया।

मुंबई ने 14.4 ओवर में पांच विकेट पर 129 रन बना लिये थे और उसे जीत के लिए 46 रन चाहिए थे। लेकिन सूर्यांश शेज (नाबाद 36 रन) और अथर्व अंकोलेकर (नाबाद 16 रन) ने तीन ओवर में बिना किसी परेशानी के बाकी रन बना लिए। इससे पहले पाटीदार ने इस टूर्नामेंट में अपना पांचवां अर्धशतक जड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा रिटेन किए गए दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 15,000 से अधिक दर्शकों का मनोरंजन किया। पाटीदार ने अकेले ही मध्य प्रदेश की पारी को संभाले रखा और इसके बाद शुभ्रांशु सेनापति ने 23 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अर्पित गौड़ (3) और हर्ष गवली (2) के विकेट गंवाने के बाद मध्य प्रदेश ने अपनी पारी की शुरुआत काफी धीमी की।

पावरप्ले में उनका स्कोर दो विकेट पर 38 रन था, जो बाद में 15 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन हो गया। हालांकि पाटीदार को बाथम (19 रन) के रूप में अच्छा साथी मिला, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। मध्य प्रदेश ने अंतिम पांच ओवरों में 60 रन जोड़े।