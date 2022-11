सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: कर्नाटक के खिलाफ शुभमन गिल ने 55 गेंदों में ठोके 126 रन, पारी में 11 चैौके, 9 छक्के शामिल

Highlights शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 126 रनों (11 चौके, 9 छक्के) की विस्फोटक पारी खेली पंजाब ने 4 विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था कर्नाटक की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन ही बना सकी

कोलकाता: सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल 1 में पंजाब ने कर्नाटक के खिलाफ 9 रनों से जीत दर्ज की है। पंजाब की ओर से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 126 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 20 बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंका, जिसमें उनके 11 चौकों और 9 छक्के शामिल थे।

मंगलवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 4 विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जिसके जवाब में कर्नाटक की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन ही बना सकी और 9 रनों से मुकाबले को हार गई।

पंजाब की ओर से शुभमन गिल के अलावा अनमोलप्रीत सिंह ने भी अर्धशतक लगाया। उन्होंने 43 गेंदों का सामना करते हुए 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके लगाए। जबकि शनवीर सिंह ने 13 गेंदों में 27 रन (2 चौके, 2 छक्के) बनाए। कर्नाटक की ओर से विध्वथ कावेरप्पा ने 3 विकेट लिए। जबकि एक विकेट के गौथम को मिला।

💯 for @ShubmanGill! 👏 👏



What a cracking knock this has been from the right-hander in the #QF1 of the #SyedMushtaqAliT20! 👌 👌 #KARvPUN | @mastercardindia



Follow the match ▶️ https://t.co/be91GGi9k5pic.twitter.com/OaECrucM6g