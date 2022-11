सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022ः हिमाचल प्रदेश ने पंजाब को किया बाहर, 5 नवंबर को फाइनल मुकाबला, इस टीम से टक्कर

Highlights 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हिमाचल ने शानदार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की टीम ने सात विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया। पंजाब की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 163 रन ही बना सकी।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2022: हिमाचल प्रदेश ने पंजाब को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 से बाहर कर दिया। फाइनल मुकाबला 5 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल में दूसरी टीम मुंबई और विदर्भ विजेता टीम होंगी। 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हिमाचल ने शानदार प्रदर्शन किया।

सुमित वर्मा के अर्धशतक के साथ ऋषि धवन के तीन विकेट की मदद से हिमाचल प्रदेश ने शानदार लय जारी रखते हुए गुरुवार को यहां पंजाब पर 13 रन की जीत से सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के फाइनल में प्रवेश किया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सुमित ने 25 गेंद में 51 रन की पारी के दौरान तीन चौके और इतने ही छक्के जमाये जबकि आकाश वशिष्ठ ने 24 गेंद में 43 रन की पारी खेली जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे। इससे हिमाचल प्रदेश की टीम ने सात विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया।

Himachal Pradesh produced a 13-run victory over Punjab by successfully defending their target of 177 to march to the #SyedMushtaqAliT20#Final! 👏👏 #PUNvHP | #SF1 | @mastercardindia



