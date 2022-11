सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल 2022ः हिमाचल प्रदेश और मुंबई के बीच 5 नवंबर को मुकाबला, पंजाब और विदर्भ का सपना टूटा

Highlights श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 44 गेंद में 73 रन बनाए। हिमाचल प्रदेश ने पंजाब पर 13 रन की जीत से फाइनल में प्रवेश किया।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2022: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबला मुंबई और 2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी विजेता हिमाचल प्रदेश के बीच 5 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल मुकबला कोलकाता के ईंडन गार्डेंस मैदान पर होगा। मुंबई ने विदर्भ का और हिमाचल प्रदेश ने पंजाब का सपना तोड़ दिया।

विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 5 विकेट खोकर जीत हासिल की और फाइनल का बर्थ बुक कर लिया। श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार पारी खेली। 44 गेंद में 73 रन बनाए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने शानदार लय जारी रखते हुए पंजाब पर 13 रन की जीत से फाइनल में प्रवेश किया।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सुमित ने 25 गेंद में 51 रन की पारी के दौरान तीन चौके और इतने ही छक्के जमाये जबकि आकाश वशिष्ठ ने 24 गेंद में 43 रन की पारी खेली जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे। इससे हिमाचल प्रदेश की टीम ने सात विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया।

Jitesh Sharma scored an unbeaten 4⃣6⃣* off just 2⃣4⃣ deliveries and provided the finishing touch with the bat for Vidarbha 👌👌#MUMvVID | #SyedMushtaqAliT20 | #SF2 | @mastercardindia



Relive his knock here 🎥 🔽https://t.co/5KISoYjlAo — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 3, 2022

जवाब में शुभमन गिल ने शीर्ष क्रम में 32 गेंद में 45 रन बनाये जबकि अनमोल प्रीत सिंह (30 रन), मंदीप सिंह (29 रन) और रमनदीप सिंह (29 रन) ने अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया लेकिन यह कोशिश काफी नहीं रही। इससे पंजाब की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 163 रन ही बना सकी।

4⃣ overs

3⃣ wickets

2⃣0⃣ runs



Shams Mulani kept things tight with the ball and picked three crucial wickets for Mumbai👌👌 #MUMvVID | #SyedMushtaqAliT20 | #SF2 | @mastercardindia



Take a look at his fine bowling spell here 🎥 🔽https://t.co/30nVq1Cllu — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 3, 2022

इसमें हिमाचल के लिये धवन की गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभायी जिन्होंने 25 रन देकर सलामी बल्लेबाज अभिषेक वर्मा (01), पुखराज मान (10) और रमनदीप के विकेट झटके। मयंक डागर (27 रन देकर दो विकेट), कंवर अभिनय सिंह (27 रन देकर एक विकेट) और आकाश वशिष्ठ (आठ रन देकर एक विकेट) ने भी विकेट चटकाये।

2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता हिमाचल प्रदेश ने पावरप्ले में 32 रन पर दो विकेट खो दिये थे। लेकिन सुमित और आकाश 23 गेंद में 45 रन बनाकर टीम को 100 रन के स्कोर तक ले गये। सुमित 13वें ओवर में सनवीर सिंह का शिकार बने जबकि आकाश ने जिम्मेदारी से खेलते हुए पंकज जायसवाल (27 रन, 16 गेंद, दो चौके, एक छक्का) के साथ 27 गेंद में 47 रन की भागीदारी निभायी और टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। पंजाब को गिल ने अच्छी शुरुआत करायी जिन्होंने अपनी पारी के दौरान सात चौके और एक छक्का लगाया।

लेकिन उनके पवेलियन लौटने के बाद पंजाब ने 10वें ओवर में 61 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे। अनमोलप्रीत ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की लेकिन जब तक वह लय में आये तब तक पंजाब की आधी टीम 15वें ओवर में 103 रन पर पवेलियन पहुंच चुकी थी। कप्तान मंदीप और रमनदीप ने 38 रन की साझेदारी बनाकर उम्मीद जगायी लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी।