IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान सलमान आगा से हाथ मिलाने से किया इनकार, पाक कप्तान ने भी नहीं दिखाई पहल

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप ग्रुप ए का मैच वाकई विवादास्पद हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के मूड के बावजूद, भारत में प्रशंसक इस मैच के आयोजन से खुश नहीं हैं, इस पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच, बहिष्कार की मांगें लगातार उठ रही हैं, और इसी राजनीतिक रूप से उत्तेजित पृष्ठभूमि में यह मैच खेला जा रहा है।

इस साल की शुरुआत में छिड़े युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला क्रिकेट मैच है। टॉस के समय, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जैसे ही रवि शास्त्री ने दोनों कप्तानों का परिचय कराया, सूर्यकुमार ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान के कप्तान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस समय, दोनों कप्तानों के बीच हाथ मिलाना संभव नहीं था। आगा ने हाथ भी नहीं बढ़ाया; उन्होंने बस टीम की सूची अंपायर को सौंप दी। शास्त्री से बातचीत के बाद, वह ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। यह भी बताना ज़रूरी है कि दोनों कप्तानों के बीच कोई आँख से आँख नहीं मिलाई गई।

चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच से पहले, भारतीय सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट ने कहा कि उनके खिलाड़ी अपने देशवासियों की भावनाओं से वाकिफ हैं और उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने फैसले पर अमल करने का फैसला कर लिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार यादव ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच वाली सुबह ही अपना मन बना लिया था। उन्होंने अपने साथियों को बता दिया था कि वह आगा से हाथ नहीं मिलाएँगे। हालाँकि, उन्होंने अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों से कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना उनकी निजी पसंद है।