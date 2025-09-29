'पीएम ने फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी की': एशिया कप में भारत की जीत के बाद मोदी के 'ऑपरेशन सिंदूर' वाले पोस्ट पर सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोमवार (29 सितंबर) को टीम के एशिया कप 2025 में शानदार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर" वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है तो अच्छा लगता है; ऐसा लगा जैसे उसने स्ट्राइक ली और रन बनाए। यह देखना बहुत अच्छा था, और जब सर सामने खड़े हों, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे।"

यादव ने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम [भारत] वापस जाएँगे, तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की और प्रेरणा मिलेगी।" रविवार को, भारत ने एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 150/5 के स्कोर से जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 146/10 था। प्रधानमंत्री मोदी ने तब टीम को बधाई देते हुए X पर पोस्ट किया था, "खेल के मैदान पर #ऑपरेशनसिंदूर। नतीजा वही - भारत जीतता है!"

एशिया कप फाइनल विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह विवादों और तनाव से भरा रहा। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित यह ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एशियाई क्रिकेट की दिग्गज टीमों के बीच आमने-सामने हुआ था। लगातार तीन सप्ताहांतों में, भारत ने पाकिस्तान को इतनी ही बार हराया और रविवार को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाँच विकेट से जीत के साथ खिताब अपने नाम किया।

सबसे पहले, ग्रुप चरण में [सात विकेट से], फिर सुपर 4 मुकाबले में [छह विकेट से] और अंत में प्रतियोगिता के फाइनल में [पांच विकेट से]। यह भारत का नौवाँ एशिया कप खिताब (वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में मिलाकर) था, और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार नौवीं जीत भी थी।