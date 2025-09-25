IND vs PAK: एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले के दौरान ‘पहलगाम’ वाली टिप्पणी पर सूर्यकुमार यादव को ICC की चेतावनी

रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार गुरुवार को ICC की सुनवाई में शामिल हुए, जिसका संचालन मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने किया।

By रुस्तम राणा | Updated: September 25, 2025 21:47 IST2025-09-25T21:47:21+5:302025-09-25T21:47:21+5:30

Suryakumar Yadav gets ICC warning over ‘Pahalgam’ comment during IND vs PAK group stage clash in Asia Cup | IND vs PAK: एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले के दौरान ‘पहलगाम’ वाली टिप्पणी पर सूर्यकुमार यादव को ICC की चेतावनी

IND vs PAK: एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले के दौरान ‘पहलगाम’ वाली टिप्पणी पर सूर्यकुमार यादव को ICC की चेतावनी

googleNewsNext

IND vs PAK, Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव को 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ग्रुप चरण के मुकाबले के दौरान उनकी 'पहलगाम' टिप्पणी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से चेतावनी मिली है। रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार गुरुवार को ICC की सुनवाई में शामिल हुए, जिसका संचालन मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने किया।

ऐसा माना जा रहा है कि BCCI के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमंग अमीन और क्रिकेट संचालन प्रबंधक सुमीत मल्लापुरकर भी सूर्यकुमार के साथ सुनवाई में मौजूद थे। अमीन भारत से वर्चुअली शामिल हुए। रिचर्डसन जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सूर्यकुमार के खिलाफ आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि भारतीय कप्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की थी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार को ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा गया है जिसे राजनीतिक प्रकृति का माना जा सकता है।

उन्होंने 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान पर भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। पीसीबी ने आरोप लगाया कि सूर्यकुमार की टिप्पणी "राजनीतिक" है।

सूर्यकुमार यादव ने आखिर क्या कहा?

सूर्यकुमार ने भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद कहा था, "हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। उम्मीद है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।" 

इस बीच, पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले के दौरान उनके उत्तेजक हावभावों को लेकर आईसीसी की सुनवाई में शामिल होने की उम्मीद है। रऊफ और फरहान दोनों के 26 सितंबर को रिचर्डसन का सामना करने की उम्मीद है।
 

Open in app
टॅग्स :Asia CupSuryakumar YadavPakistanएशिया कपपाकिस्तान