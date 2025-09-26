एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ICC आचार संहिता के उल्लंघन पर सूर्यकुमार यादव पर 30% जुर्माना

Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद की गई उनकी टिप्पणियों के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। शानदार जीत के बाद, मुंबई के इस बल्लेबाज ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई और ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की सराहना की।

इस घटना के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सूर्यकुमार के खिलाफ उनकी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। आईसीसी ने हाल ही में इसकी समीक्षा की और सूर्यकुमार से इस बारे में बात की। इस बातचीत के बाद, उन पर जुर्माना लगाया गया। 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन इससे सहमत नहीं थे। हालाँकि, भारत ने भी जल्द ही फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।