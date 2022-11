जिम्बाब्वे के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक पारी, 244 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में बनाए नाबाद 61 रन

Highlights अपनी पारी में सूर्यकुमार यादव ने 6 चौके और 4 छक्के जड़े इस टी20 विश्वकप के संस्करण में यादव का यह तीसरा अर्धशतक है भारत के लिए अंतिम 5 ओवरों में सर्वाधिक 56 रन बनाने वाले यादव तीसरे बल्लेबाज बने

IND vs ZIM: भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने जिम्ब्बाब्वे के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ने 244 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में बनाए 61 रनों नाबाद पारी खेली है। अपनी पारी में यादव ने 6 चौके और 4 छक्के जड़े। इस टी20 विश्वकप के संस्करण में यह उनका तीसरा अर्धशतक है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों में पूरा किया। सूर्यकुमार यादव इस अर्धशतक के साथ कुछ टी20 अंतरराष्ट्रीय में कुछ रिकॉर्डस में भी अपने नाम किए। भारत के लिए अंतिम 5 ओवरों में सर्वाधिक रन बनाने वाले यादव तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले अंतिम पांच ओवरों में कोहली ने इसी साल दुबई में 63 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। 2007 में युवी ने इंग्लैंड के खिलाफ डरबन 58 रन बनाए थे। जबकि यादव ने 56 रन बनाए। इसके अलावा टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे तेज 50 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं।

Unstoppable SKY 👊



79 runs in last 5 overs propels India to a solid total 👏#T20WorldCup | #ZIMvIND |📝: https://t.co/SFsHINI2PLpic.twitter.com/p8CMwPkQXL