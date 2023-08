Steven Finn: चोट ने करियर किया तबाह!, 126 मैच और 254 विकेट, 18 साल के लंबे करियर को किया खत्म, डेब्य मैच में झटके थे 14 विकेट

Highlights आज मैं तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। पिछले 12 महीनों से अपने शरीर के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं और मैंने हार मान ली है। इंग्लैंड, मिडलसेक्स और ससेक्स के साथ कुछ अद्भुत यादें साझा करके सेवानिवृत्त हो रहा हूं।

Steven Finn: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने सोमवार (14 अगस्त) को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिन को 2023 में घुटने में चोट लग गई थी और उन्होंने एक साल से अधिक समय से रेड-बॉल क्रिकेट में कोई खेल नहीं खेला है। फिन ने एक बयान में कहा, "आज मैं तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं।"

"मैं पिछले 12 महीनों से अपने शरीर के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं और मैंने हार मान ली है। इंग्लैंड, मिडलसेक्स और ससेक्स के साथ कुछ अद्भुत यादें साझा करके सेवानिवृत्त हो रहा हूं, जो शानदार लोगों के साथ साझा की गई हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगी।" फिन लगभग एक साल पहले लगी घुटने की चोट के कारण खेल से दूर हैं।

इस चोट से उबरने में नाकाम रहे फिन ने अपने 18 साल के लंबे करियर को खत्म करने की घोषणा की। ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब द्वारा जारी एक बयान में 34 साल के फिन ने कहा, ‘‘ मैं तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। मैं पिछले 12 महीनों से चोटों से लड़ाई लड़ रहा हूं और अब मैंने इससे हार मान ली है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इंग्लैंड के लिए 36 टेस्ट सहित 125 मैच खेलना मेरे सपने से कहीं अधिक है। मैं ससेक्स क्रिकेट को पिछले 12 महीनों में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इंग्लैंड, मिडिलसेक्स और ससेक्स की टीमों में शानदार लोगों के साथ समय बिताया और कुछ अद्भुत यादों के साथ खेल को अलविदा कह रहा हूं। ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।’’

