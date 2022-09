INDvAUS T20I: हैदराबाद में भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकट खरीदने को लेकर मची भगदड़, 4 लोग घायल, देखें वीडियो

Highlights टिकट खरीदने के लिए जिमखाना मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया

हैदराबाद: भारत में क्रिकेट को लेकर लोग किस कदर दिवाने हैं, हम सब जानते हैं। यहां क्रिकेट का कोई भी मैच हो क्रिकेट फैंस स्टेडियम में जाकर लाइव क्रिकेट का आनंद लेने के लिए अक्सर बेताब रहते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए आई हुई है।

ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा भर-भरके स्टेडियम में मैच देखने के लिए टिकट खरीद रहे हैं। गुरुवार को हैदराबाद के जिमखाना मैदान में हैदराबाद में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने तीसरे टी20 मुकाबले की टिकट लेने के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद चार लोग घायल हो गए। यहां भारी मात्रा में क्रिकेट फैंस टिकट खरीदने के लिए पहुंचे थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 स्टेडियम 25 सितंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा जिसकी टिकट खरीदने के लिए जिमखाना मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। टिकट लेने के लिए प्रशंसकों की लंबी कतार लगी। लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई, उत्साही प्रशंसक अत्यधिक संख्या में आ गए और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। भारी भीड़ को तितर-बितर करने और नियंत्रण बहाल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

