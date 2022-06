Sri Lanka Women vs India Women: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 34 रन से हराया, जेमिमा और राधा ने किया कमाल, सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। स्मृति मंधाना (01) का विकेट पारी के तीसरे ओवर में ही खो दिया। हरमनप्रीत और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने इस नाजुक स्थिति को संभाला।

Sri Lanka Women vs India Women, 1st T20I: नई कप्तान और नए तेवर। भारत की सभी प्रारूपों की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीत से शुरुआत की। भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 34 से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली।

टीम इंडिया की राधा यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट झटके। जेमिमा रोड्रिगेज ने 27 गेंद में 36 रन की पारी से वापसी की। महिला टीम ने श्रीलंका के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ छह विकेट पर 138 रन का स्कोर खड़ा किया।

Sri Lanka in early trouble as India have put up a solid fight with the ball 👏#SLvIND | 📝 Scorecard: https://t.co/Yhi6MuzPBBpic.twitter.com/ATYTgWMfnj — ICC (@ICC) June 23, 2022

भारत ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (01) का विकेट पारी के तीसरे ओवर में ही खो दिया। 25 साल की भारतीय खिलाड़ी हाथ खोलने के प्रयास में अनुभवी ओाशादी का शिकार बनीं। वह शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधे मिडऑन पर खड़ी चामरी अटापट्टू को कैच दे बैठीं। सभिनेनी मेघना एक भी रन नहीं जोड़ सकीं और अनुभवी राणासिंघे ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में भेज दिया।

गर्म और उमस भरे हालात में शुरू में ही दो विकेट गंवाने के बाद टीम पर दबाव साफ दिख रहा था। हरमनप्रीत और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने इस नाजुक स्थिति को संभाला। शेफाली (31 रन) आउट होने वाली तीसरी खिलाड़ी रही जिन्हें अटापट्टू ने अपना शिकार बनाया जब वह बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रही थीं।

With Mithali Raj retired, Harmanpreet Kaur promises to lead India her own way 👏



Details 👇https://t.co/BU7y5lGsUJ — ICC (@ICC) June 23, 2022

श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी कर सुनिश्चित किया कि उन्हें जल्द ही बड़ा विकेट मिल जाये और ऐसा हुआ भी जब कप्तान हरमनप्रीत (22) 11वें ओवर में स्पिनर इनोका राणावीरा की गेंद पर पगबाधा आउट हुई। राणावीरा ने दो और विकेट अपने नाम किये, उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष (11) और पूजा वस्त्राकर (14) के विकेट लेकर मेहमान टीम के 17 ओवर में छह विकेट झटक लिये थे।

India opt to bat in the first #SLvIND T20I in Dambulla 🏏



📝 Scorecard: https://t.co/gKTE5t7dAepic.twitter.com/kHQICMH7XP — ICC (@ICC) June 23, 2022

जबकि उसका स्कोर महज 106 रन था। टीम में वापसी कर रही रोड्रिगेज ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभायी। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी रोड्रिगेज दबाव में नहीं आयी और उन्होंने टीम के लिये अहम रन जुटाये। उन्होंने तीन चौके और एक छक्का जमाया और दूसरे छोर पर दीप्ति शर्मा ने आठ गेंद में 17 रन जोड़े।