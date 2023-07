Sri Lanka vs Pakistan, 2nd Test: 2-0 से सीरीज पर कब्जा, श्रीलंका को एक पारी और 222 रन से हराया, घरेलू मैदान पर अब तक की सबसे बड़ी हार

Highlights पहली पारी में 410 रन की बढ़त मिल गई थी। कप्तान बाबर आजम ने पारी घोषित करने का फैसला किया। मोहम्मद रिजवान ने सुबह अपना अर्धशतक पूरा किया।

Sri Lanka vs Pakistan, 2nd Test 2023: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने एक पारी और 222 रन से जीत दर्ज की। यह टेस्ट में घरेलू मैदान पर श्रीलंका की अब तक की सबसे बड़ी हार है। मेजबान टीम सीरीज में पूरी तरह से मात खा गई। श्रीलंका की दूसरी पारी 188 रन पर सिमट गई।

