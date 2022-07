Sri Lanka vs Pakistan, 1st Test: पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 344 रन किया चेस, अब्दुल्ला शफीक को तीन बार जीवनदान, नाबाद 160 रन की पारी, सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे

Highlights 151 रन के स्कोर पर भी उनका कैच छूटा। धनंजय डिसिल्वा ने 135 रन के स्कोर पर अपनी ही गेंद पर उनका कैच टपकाया। श्रीलंका ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हासिल किया था।

Sri Lanka vs Pakistan, 1st Test: अब्दुल्ला शफीक के नाबाद 160 रन की मदद से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछे करते हुए बुधवार को यहां श्रीलंका को पहले क्रिकेट टेस्ट में चार विकेट से हरा दिया। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के बावजूद इस टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है।

शफीक ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 408 गेंद की अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का मारा। शफीक चार रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब उनके खिलाफ पगबाधा की विश्वसनीय अपील ठुकरा दी गई। धनंजय डिसिल्वा ने 135 रन के स्कोर पर अपनी ही गेंद पर उनका कैच टपकाया जबकि 151 रन के स्कोर पर भी उनका कैच छूटा।

A massive gain for Pakistan in the #WTC23 standings after their win in the first #SLvPAK Test 📈 https://t.co/I3yYrrHymP — ICC (@ICC) July 20, 2022

पांचवें दिन लंच के बाद बारिश के कारण मैच शुरू होने में विलंब हुआ जबकि पाकिस्तान को 11 रन और बनाने थे। खेल शुरू होने पर पाकिस्तान ने हसन अली (05) का विकेट गंवाने के बाद छह विकेट पर 344 रन बनाकर जीत दर्ज की। गॉल में इससे पहले सबसे बड़ा लक्ष्य श्रीलंका ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हासिल किया था।

शफीक ने कल के नाबाद बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ चौथे विकेट के लिए 71 रन जोड़कर 342 रन के लक्ष्य तक पहुंचने की राह आसान की। रिजवान 40 रन बनकार प्रबाथ जयसूर्या की गेंद पर पगबाधा हुए। इस समय पाकिस्तान को 70 रन से कम करन बनाने थे जब उसके छह विकेट शेष थे। श्रीलंका ने लंच से पहले के अंतिम ओवर में आगा सलमान (12) को आउट किया।

टेस्ट के दौरान स्टेडियम से कुछ सौ मीटर की दूर पर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। राजधानी कोलंबो में और बडे़ पैमाने पर विरोध प्रदर्शन से हो रहा है जिससे श्रीलंका क्रिकेट के अधिकारियों को रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट को कोलंबो से गॉल स्थानांतरित करने को बाध्य होना पड़ा।